وزيرة الداخلية الألمانية تدعو إلى أخذ التحذيرات من الطقس السيء مأخذ الجد

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دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، سكان البلاد بشدة إلى أخذ التحذيرات من الطقس السيء على محمل الجد.

وقالت فيزر، في برلين اليوم الثلاثاء، مخاطبة سكان البلاد: "استمعوا إلى ما يأتي من تحذيرات"، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد ينقذ أرواحا في أضعف الاحتمالات.

كان هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال عطلة نهاية العنصرة أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في ولايتي في سارلاند وراينلاند-بفالتس غربي ألمانيا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية مرة أخرى تحذيرات من عواصف رعدية شديدة وهطول أمطار لفترة طويلة في بعض أنحاء ألمانيا اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إنه في ضوء الوضع الذي لا يزال خطيرا، ظلت فرق الإغاثة الفيدراليون متيقظة.

وأكدت: "سنساعد بكل القوات المتاحة إذا دعت الحاجة إلى ذلك".

وحسب تصريحات الوزيرة، تم نشر حوالي 2500 فرد من خدمة الطوارئ في وكالة الإغاثة الفنية (تي إتش دبليو) وحوالي 120 فردا من الشرطة الفيدرالية في سارلاند وراينلاند-بفالتس في عطلة نهاية الأسبوع وحدها.

أعربت فيزر عن شكرها أيضًا لآلاف المتطوعين بالمساعدة من المناطق المتضررة.