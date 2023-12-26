أفاد موقع «يديعوت أحرنوت»، صباح اليوم الثلاثاء، بوفاة جندي إسرائيلي وإصابة 10 آخرين بمرض فطري داخل قطاع غزة.

وقال الموقع، إنه كشف قبل أيام، أن الجنود الـ11 عادوا من ساحة المعركة في غزة مصابون بفطريات مقاومة للعلاج والتهابات مختلفة.

وأشارت القناة الثانية العبرية، إلى أن أحد الجنود وصل مصابًا بجروح خطيرة في أطرافه إلى مستشفى أسوتا في أسدود، حيث تبين إصابته في ساحة المعركة بفطريات مقاومة للعلاج.

وذكرت أن «الأطباء جربوا كل علاج ممكن، بما فيها العلاجات التجريبية من الخارج، واستقدموا كل ما استطاعوا من خبراء، لكن الفطر استشرى في جسد الجندي، الأمر الذي أسفر عن وفاته».

ولفتت رئيسة جمعية الأمراض المعدية في إسرائيل جاليا رحاب، لموقع «يديعوت أحرنوت»، قبل بضعة أيام، إلى تشخيص حالات عدوى فطرية وبكتيرية مقاومة بين الجنود المصابين، وخاصة إصابات الأطراف.

وأضافت: «نحن نعلم أن هناك بكتيريا شديدة المقاومة في غزة، هذه المعلومات تراكمت في دراسات قمنا بها في الماضي مع أطباء من هناك، ونعرف أيضًا هذه البكتيريا من الأطفال الذين نقلوا إلى إسرائيل للعلاج من مستشفيات غزة».