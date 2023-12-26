غزل المحلة يختتم استعدادته لمواجهة السكة الحديد بدوري المحترفين

اختتم الفريق الأول بنادي غزل المحلة بقيادة حسام عبدالعال، استعداداته لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر بدوري المحترفين.

وخاض الفريق عصر اليوم مران خفيف على ملعب غزل المحلة، قبل التوجه للقاهرة للمبيت قبل مواجهة الغد أمام السكة الحديد.

وأعلن حسام عبدالعال المدير الفني للفريق، عن أسماء 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق بالقاهرة وهم عمرو شعبان، محمود الحضري، أحمد فوزي، عمرو الجزار، محمد حجازي، أوشا، محمد جابر، محمود مسعد، أحمد طارق، محمد أبوالحمد، خالد الإخيميمي، محمود علاء، محمود غالي، أحمد حجي، أحمد سوداني، عموري، رجب مارو، أحمد مجدي، شيكو محارب، عمرو مصطفى، عبده يحيى، ومصطفى ديشا.

ويدخل غزل المحلة المباراة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة بجدول ترتيب دوري المحترفين، جمعهم بالفوز في 6 مباريات، والتعادل في 5 لقاءات، فيما تلقى الخسارة في مواجهتين، سجل لاعبوه 13 هدفاً، واستقبلت شباكه 8 أهداف.