الصحة: 1768 حالة زراعة كلى وكبد منذ بداية 2023 حتى الآن

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لعمليات زراعة الأعضاء بتشكيلها الجديد، الذي عقد اليوم برئاسة وزير الصحة والسكان.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الإثنين، أن التشكيل الجديد للجنة يتضمن الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، ومجموعة أخرى من الأساتذة الكبار، مضيفا أن الاجتماع تناول عدد حالات الزراعة التي تمت منذ بداية العام حتى الآن، حيث بلغت 1768عملية زراعة كبد وكلى، منها 1280 زراعة كلى، و288 حالة زراعة كبد.

ولفت إلى أن هناك 37 مركزاً مرخصاً ومؤهلاً؛ لإجراء عمليات الزرع منها 10 مراكز تابعة لوزارة الصحة و10 تابعة للمستشفيات الجامعية، و11 منهم يتبع مراكز خاصة، و6 تابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، منوها بأن ربط المراكز ببعضها البعض أحد الملفات التي طُرحت بالاجتماع، بالإضافة إلى ميكنة عمليات التقدم للحصول على الموافقات وميكنة ملفات المرضى أيضا.

وأشار إلى أنه جرى اتخاذ خطوات في ملف الميكنة، وهناك بالفعل ميكنة بعمليات التقدم للحصول على الموافقات، موضحا أن وزير الصحة وجه بضرورة الإسراع في الربط الكامل بين المراكز، ثم الربط بين اللجنة العليا والمستشفيات.