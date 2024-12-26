 مسئولون إسرائيليون وأمريكيون: فرص التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة قبل تنصيب ترامب ضئيلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئولون إسرائيليون وأمريكيون: فرص التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة قبل تنصيب ترامب ضئيلة

وكالات
نشر في: الخميس 26 ديسمبر 2024 - 10:15 م | آخر تحديث: الخميس 26 ديسمبر 2024 - 10:16 م

استبعد مسئولون إسرائيليون وأمريكيون كبار التوصل إلى اتفاق تهدئة وتبادل اسرى قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال المسئولون لموقع "واللا" العبري إن الفرصة ضئيلة للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة قبل تنصيب الرئيس المنتخب ترامب في 20 يناير، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وهدد ترامب بأنه سيكون هناك "جحيم في الشرق الأوسط" إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن المحتجزين في غزة بحلول 20 يناير.

ولا يزال 100 اسير اسرائيلي محتجزين لدى حماس في غزة، من بينهم سبعة أمريكيين. وبحسب الاستخبارات الإسرائيلية، تشير التقديرات إلى أن نحو نصف المختطفين ما زالوا على قيد الحياة، بينهم ثلاثة أمريكيين.

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