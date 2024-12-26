 وزير الخارجية والهجرة يزور فرع جامعة الإسكندرية في تشاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية والهجرة يزور فرع جامعة الإسكندرية في تشاد


نشر في: الخميس 26 ديسمبر 2024 - 10:15 م | آخر تحديث: الخميس 26 ديسمبر 2024 - 10:15 م

اجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، زيارة تفقدية لموقع فرع جامعة الإسكندرية في نجامينا خلال زيارته الرسمية لتشاد، حيث أثنى على الجهود المبذولة لاستكمال بناء مبنى الجامعة الجديد.

وذكر أن الجامعة ستلعب دورا رائدا في تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين البلدين، ودعم التنمية البشرية وتأهيل الكوادر الشبابية لتحقيق خطط التنمية الوطنية في تشاد، من خلال تحديث المناهج الأكاديمية، وإضافة تخصصات جديدة، وتقديم منح دراسية للطلاب التشاديين.

كما أكد على أهمية التعليم كركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين مصر وتشاد والدول الإفريقية.


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