أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، حكمها في القضية رقم 8384 جنايات مركز الحسينية لسنة 2024، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 6 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بتهديد طفلة بنشر صور خاصة بها خادشة للحياء اصطنعها بتركيب صورة حسابها على جسد عاري.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بتهديد المجني عليها الطفلة بنشر صور خاصة بها خادشة للحياء وإذاعة ونشر تلك الصور في غير علانية بمركز الحسينية.

تبين من أمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (واتس آب) بإفشاء ونشر صور خادشة للشرف والاعتبار اصطنعها عبر تركيب صورة الحساب الشخصي لها على أجساد عارية، وكان التهديد الكتابي مصحوبا بطلب إرسال صور للحيلولة دون إذاعة تلك الصور والمقاطع علانية على النحو المبين في التحقيق.