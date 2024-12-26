قتيلان و11 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الخميس، بمقتل شخصين وإصابة 11 آخرين بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي مساء اليوم الخميس.

وشنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية هجوما واسعا على مواقع عديدة في اليمن، من بينها مطار صنعاء وميناء الحديدة، كما استهدفت منشآت للطاقة والنفط.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام يمنية بأن انفجارات دوت في العاصمة اليمنية صنعاء.

كما نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية قولها إن إسرائيل تهاجم الآن

أهدافا في اليمن.

من جانبها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الهجوم الآن في اليمن حملة جديدة ستشنها إسرائيل ضد الحوثيين.