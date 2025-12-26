جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيين اثنين في قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، إنه قتل فلسطينيين اثنين في قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال أن شخصين عبرا ما يسمى بالخط الأصفر في جنوب غزة واقتربا من القوات الإسرائيلية.

وتابع البيان أن الرجلين شكلا "تهديدا فوريا" وتم "القضاء عليهما" بعد التعرف عليهما.

وتراجعت القوات الإسرائيلية خلف الخط الأصفر في قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

ويمثل الخط، المحدد بكتل خرسانية وعلامات صفراء، تقسيما جديدا للأراضي في قطاع غزة ويمتد ما بين 5ر1 و5ر6 كيلومتر داخل القطاع الساحلي. وبذلك تسيطر إسرائيل على أكثر من نصف مساحة غزة بقليل.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، قد أعلن مؤخرا أن الخط الأصفر هو الحدود الجديدة مع قطاع غزة.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، استمرت حوادث متفرقة في التسبب بوقوع شهداء في غزة مع استمرار الجيش الإسرائيلي في استهداف قادة ومواقع حماس.