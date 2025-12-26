مرور 197 شاحنة مساعدات من معبر رفح البري دعما لقطاع غزة

غادرت معبر رفح البري، الخميس، 197 شاحنة مساعدات في اتجاه معبر كرم أبو سالم؛ لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة.

وصرح مصدر مختص عند معبر رفح البري، لـ"الشروق"، بأنه تم إدخال الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الطبية والسلال الغذائية والخيام والبطاطين والمفروشات والملابس الشتوية والمواد البترولية، والتي قدمتها عدة مؤسسات مصرية وعربية ومنظمات الأمم المتحدة تحت إشراف الهلال الأحمر.

شملت الشاحنات 53 شاحنة من منظمات الأمم المتحدة و30 شاحنة من دولة الإمارات و42 شاحنة مرسلة للمخيم المصري و9 شاحنات من دولة قطر و50 شاحنة من الهلال الأحمر المصري و4 شاحنات غاز و9 شاحنات سولار.

أفاد المصدر بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى الأربعاء الماضي بلغ 19979 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 265 ألف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغت 500 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 155 ألف طنا من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28584 طنا من الغاز، و60345 سولارا، و1266 بنزينا، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.