قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتغلق بوابات لعرقلة المرور

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، فلسطينيين من محافظة جنين.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عدي صلاحات بعد مداهمة منزله في جبل أبو ظهير بمدينة جنين، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا بعد مداهمة منزله في بلدة يعبد جنوب جنين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت شابا من بلدة قباطية بعد استدعائه لمعسكر سالم أمس الخميس.

في سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حاجز جبع العسكري، الذي يفصل بلدتي الرام وجبع شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية التي وضعتها على الحاجز، ومنعت المركبات من المرور عبرها، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

يذكر بأن قوات الاحتلال أغلقت الثلاثاء الماضي حاجز جبع، ما تسبب في أزمة خانقة وإعاقة مرور الفلسطينيين من وإلى القدس وجنوب الضفة.