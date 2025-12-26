استشهاد فلسطيني وإصابات أخرى في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بالضفة وغزة

استشهد فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن المواطن عدي المقادمة، أصيب برصاصة في الرأس أثناء جلوسه أمام بوابة مدرسة حفصة شرق المدينة، ونُقل إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء لاحقًا عن استشهاده.

وفي الضفة الغربية، أصيب فلسطيني بجروح نتيجة اعتداء مستوطنين عليه في أراضي خربة يانون التابعة لعقربا جنوب نابلس، بينما كان يؤدي عمله كموظف في بلدية عقربا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين بعدة آليات وجرافة عسكرية، ونشرت فرق المشاة والقناصة على أسطح بعض المباني، واحتجزت عددًا من الشبان الفلسطينيين، بالإضافة إلى وضع سواتر ترابية في شوارع البلدة.

وفي خربة يرزا شرق طوباس، احتجزت قوات الاحتلال المزارعين الفلسطينيين ومنعتهم من زراعة أراضيهم، بينما اعتقلت مسنًا وسيدة وطفلها في منطقة الخالدية بالبادية البدوية شرق يطا، واستولت على مركبة، كما اعتقلت ثلاثة أطفال أثناء جلوسهم على سطح منزلهم في منطقة أبو الطوق قرب مدخل بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل.