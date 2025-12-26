عقار: الحرب في السودان هي صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديمغرافية البلاد

أكد مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان اليوم الخميس، أنه لا هدنة ولا تفاوض مع مغتصب وأن السلام العادل الذي يريده السودان سيتحقق عبر خارطة ورؤية شعبه وحكومته.

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا) ، إن عقار استنكر اليوم الخميس، لدى مخاطبته احتفال كنيسة المسيح السودانية بعيد الميلاد بحي فيليب بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة، ما وصفه بمزاعم الحرب الكذوبة القائمة على تحقيق الديمقراطية ومحاربة الإسلاميين الذين فارقوا السلطة.

ووصف نائب رئيس مجلس السيادة الحرب بأنها صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديمغرافية السودان.

وقال إن الحروب التي عاشها وما زال يعيشها السودان تُعد فرصة للتدبر ودروس لتعزيز وحدة الصف الوطني وتأسيس دولة السلام والعدالة.

ودعا المسؤول السوداني إلى البعد عن الفرقة والتطرف الديني والتحلي بقيم التسامح ونبذ الكراهية ، قائلا إن الفيصل في الدين هو التقوى التي تتجاوز اللون والجنس والعرق والمعاملة الحسنة التي تؤلف بين قلوب المؤمنين.