الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يخصع لجراحة لعلاج فتق مزدوج بدون مضاعفات

قال أطباء الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو إن الأخير خضع، اليوم الخميس، لعملية جراحية لعلاج فتق مزدوج في أحد مستشفيات العاصمة البرازيلية.

وبحسب الفريق الطبي لمستشى "دي إف ستار" استغرقت نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، وتمت دون أي مضاعفات. وقال الأطباء في بيان إن بولسونارو "سيواصل تلقي الرعاية بعد الجراحة، بما في ذلك العامل مع الألم والعلاج الطبيعي ومنع التخثر الوريدي".

ويقضي بولسونارو، الذي دخل المستشفى أمس الأربعاء، عقوبة بالسجن لمدة 27 عاما منذ نوفمبر بعد إدانته بتدبير محاولة انقلاب.

وقد منحته المحكمة إذنا بمغادرة السجن بعدما أكد أطباء بالشرطة الفيدرالية أنه في حاجة إلى الجراحة.

وأشار الأطباء إلى أن الفتق المزدوج يسبب لبولسونارو ألما. وخضع الرئيس السابق، الذي تولى السلطة بين عامي 2019 و 2022 لعدة جراحات أخرى منذ تم طعنه في بطنه أثناء تجمع انتخابي في 2018.

ومنح القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي تولي محاكمة بولسونارو في قضية الانقلاب وأصدر ضده الحكم ، إذن الخروج من السجن ، لكنه رفض طلب الرئيس السابق بوضعه قيد الإقامة الجبرية بعد مغادرة المستشفى.

وليس هناك اتصال بين بولسونارو ونزلاء السجن الآخرين في مقر الشرطة الفيدرالية في برازيليا، حيث يقضي عقوبته في غرفة بسرير مساحتها 12 مترا مربعا ومزودة حمام خاص ومكيف هواء وتلفزيون ومكتب، بحسب السلطات.