محمود عاشور ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة السنغال والكونغو في أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، تعيين الحكم المصري محمود عاشور مساعدًا لحكم الفيديو "VAR" بمواجهة السنغال والكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير المقبل.

وتلعب السنغال ضد الكونغو الديمقراطية في الخامسة من مساء غدٍ، الخميس، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويدير مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة الرابعة الحكم الجزائري لحلو بن براهيم ويعاونه مواطنوه المساعدان عباس زهروني وعادل البنا، والحكم الرابع مصطفى غربال، بينما تم اختيار الليبي أحمد عبد الرازق الشلماني حكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه محمود عاشور.

وكانت السنغال حققت الفوز في الجولة الأولى بنتيجة 3-0 أمام بوتسوانا، فيما انتصرت الكونغو الديمقراطية على بنين بنتيجة 1-0.