رئيس الكونغو يؤكد حرصه على تقريب وجهات النظر في ملف سد النهضة

زار كل من وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين إسماعيل، ووزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس محمد علي، كنشاسا على رأس وفد ضم عضوين من فريق الخبراء بوزارة الري إلى جانب سفير السودان بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حسين الأمين الفاضل.



وحسبما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الري السودانية على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، حمل الوفد رسالة من رئيس الوزراء، الدكتور عبد الله حمدوك إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس فيليكس أنطوان تشسكيدي.



ونقل الوفد تحيات رئيسي مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء للرئيس الكنغولي، وهنأه بتوليه رئاسة الإتحاد الأفريقي في شهر فبراير المقبل.



وتناول اللقاء شرحًا لمواقف السودان في مفاوضات سد النهضة و دعوته لمنح الاتحاد الإفريقي دوره الطبيعي؛ لتقريب مواقف الدول الثلاث حول ما تبقى من مسائل عالقة لأهمية التوصل لاتفاق ملزم بشأنها.



وعبر الوفد عن تطلعه إلى أن يسهم إيمان الرئيس تشسكيدي بالحلول الإفريقية للقضايا الحالية، وذلك ما أكده خلال قمة الترويكا الإفريقية الأخيرة، في حلحلة تعقيدات هذا الملف.



من جانبه أكد الرئيس الكنغولي حرصه على بذل مساعيه؛ لتقريب وجهات النظر في ملف سد النهضة، خاصة وأنه سيلتقي كلًا من رئيسة إثيوبيا والرئيس المصري.



وفي سياق متصل قدم الوفد توضيحًا للرئيس الكنغولي حول حقيقة الأوضاع في منطقتي الفشقة الكبرى و الصغرى، مؤكدًا أن الحدود السودانية الإثيوبية لا خلاف حولها إذ تضبطها اتفاقيات تاريخية منذ العام ١٩٠٣.



وفي ختام اللقاء نقل الوفد رغبة القيادة السودانية في أن يقوم الرئيس فيليكس أنطوان تشسكيدي بزيارة السودان في أقرب فرصة؛ من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية وبحث القضايا الإفريقي، ورحب الرئيس الكنغولي بهذه الدعوة و وعد بتلبيتها.





