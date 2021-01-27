أكبر شركة طيران أمريكية تمنع ذوي الإعاقة من السفر مع حيوانات غير الكلاب المدربة

أصدرت خطوط "ساوث ويست الجوية"، أكبر شركة طيران بالولايات المتحدة الأمريكية، قرارًا خاصًا بالأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث منعتهم من اصطحاب أي حيوانات أليفة معهم خلال السفر ماعدا الكلاب المدربة.

وأكدت الشركة عبر موقعها الرسمي، أنها لن تقبل بعد شهر مارس المقبل بوجود أي حيوان أليف مع المسافر من ذوي الإعاقة إلا إذا كان من كلاب الخدمة المدربة على مساعدة صاحبها في التحرك.

وقال ستيف جولدبرج، نائب الرئيس الأول للعمليات والضيافة بالشركة، إنه في حالة وجود قطط أو طيور أو زواحف أو حيوانات أليفة أخرى، لن يتم السماح بدخولها مع صاحبها من المصابين بإعاقة حتى لو كان يحمل شهادة صحية تؤكد سلامتهم من الأمراض، وفقًا لموقع محطة "باي نيوز 9" الأمريكية.

وأكد أن المسافرين من ذوي الإعاقة عليهم قبل السفر تقديم أوراق تثبت صحة وسلوك الكلب وأنه حاصل على تدريب يجعله قادرًا على مساعدة صاحبه، وعدم إجراء أي فعل سيء على متن الطائرة منعًا لإزعاج الركاب أو التأثير سلبًا على الرحلة.

وأوضح أن صاحب الكلب يجب أن يملأ استمارة عند مكتب التذاكر يوم السفر لإدخال معلومات عن الكلب، ويمكن فعل ذلك عبر الموقع الرسمي للشركة بعد حجز تذكرة الطيران، مؤكدًا أن السياسة الجديدة التي تسير عليها "ساوث ويست الجوية"، تتماشى مع اللوائح الجديدة التي أعلنت عنها وزارة النقل الأمريكية.

وأشار إلى أنه سيسمح ولفترة مؤقتة بسفر الكلاب والقطط غير الخدمية ولكن بمقابل تكلفة إضافية، وذلك في حالة قدرتهم على تلبية احتياجات صاحبها من ذوي الإعاقة، وذلك في حالات خاصة فقط.

وقال إنه لا يزال بإمكان الركاب الذين سيسافرون في رحلات داخل الولايات المتحدة، اصطحاب حيواناتهم معهم سواء كانوا كلاب أو قطط بمقابل 95 دولارًا لرحلة الذهاب والعودة، ولكن يجب تقديم ما يثبت تلقيهم التطعيمات- بحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.