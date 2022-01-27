ناصر منسي يرتدي القميص رقم 9 مع البنك الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اختار ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي، القميص رقم 9 ليرتديه مع الفريق بعد انضمامه لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وكان ناصر منسي مهاجم بيراميدز وصاحب الـ25 عاما قد انضم رسميا لفريق البنك الأهلي ثلاثة سنوات ونصف.

وأكد أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي على أن ناصر منسي سيكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلي بجانب فادي فريد وأسامة فيصل أصحاب القدارت الهجومية المميزة.

وخاض ناصر منسي تدريبا تأهيليا مع فريقه استعدادا للدخول في المران الجماعي عقب مباراة الجونة.

واجتمع رئيس النادي، بالجهاز الفني واللاعبين من أجل الاطمئنان على آخر استعدادات الفريق لمواجهتي الجونة والأهلي في ختام مباريات دور المجموعات لكأس الرابطة.