أعربت الرئاسة التونسية، عن شكرها للجزائر على منحها مليون جرعة تطعيم، معتبرة هذا المد المتواصل ترجمة للإيمان المشترك بوحدة المصير، ما يعكس عمق الروابط الأخوية الصادقة وعلاقات التآزر والإيثار القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم الخميس - أنه تم تسليم مليون جرعة من التطعيم بمطار تونس قرطاج الدولي، منحتها الجزائر لمساعدتها على محاربة انتشار فيروس "كورونا".

حضر حفل التسليم، علي مرابط وزير الصحّة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، والمستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، وعزّوز باعلال، سفير الجزائر بتونس.

من جانبه، قال وزير الصحة التونسي علي مرابط، إن الجزائر سوف تمنح تونس 300 ألف لتر من الأكسجين، وسيتم تسلمها خلال الأيام القادمة.

وأضاف مرابط أن هدية الجزائر لتونس إيثار من الأخ لأخيه من الشعب الجزائري إلى الشعب التونسي، متقدمًا بالشكر للجزائريين قيادة وشعبًا، موضحًا أن رئيس التونسي قيس السعيد، تقدم بالشكر للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على مساندة الشعب التونسي في محاربة انتشار فيروس "كورونا".