 وزارة الخارجية تعقد سلسلة من المشاورات السياسية في إطار الإعداد لاستضافة COP27 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الخارجية تعقد سلسلة من المشاورات السياسية في إطار الإعداد لاستضافة COP27


نشر في: الخميس 27 يناير 2022 - 11:46 م | آخر تحديث: الخميس 27 يناير 2022 - 11:46 م
في إطار الاعداد لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 الذي ستستضيفه مصر في نوفمبر ۲۰۲۲ بمدينة شرم الشيخ، عقدت وزارة الخارجية سلسلة من المشاورات مع مجموعة من الدول والأطراف المختلفة للاستماع لرؤيتهم حول شتى الموضوعات ذات الصلة بتغير المُناخ.

في هذا الصدد، أجرت إدارة المُناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وبمشاركة مسئولي وزارة البيئة، مشاورات ثنائية عبر الفيديوكونفراس مع كل من الولايات المتحدة وروسيا واليابان وزامبيا ومجموعة من الدول مُتشابهة الفكر، بالإضافة إلى مجموعة المفاوضين الأفارقة، حيث تم تقييم نتائج الدورة الأخيرة للمؤتمر التي عقدت بجلاسجو في نوفمبر الماضي والتحضيرات الجارية لعقد الدورة المقبلة بمصر.

هذا وقد أكد الجانب المصري خلال المشاورات على ضرورة التحول نحو تنفيذ التعهدات المختلفة في إطار المفاوضات، في حين أكدت الدول الأخرى من جانبها على دعمها الكامل للرئاسة المصرية لضمان نجاح مؤتمر شرم الشيخ.

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