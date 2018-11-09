كشف الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، عن تفاصيل إقامة معرض الطفل بالمشاركة مع وزارة الثقافة، بعد توقف دام 20 عامًا.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الخميس، أنه من المتوقع عودة هذا المعرض وسيكون معرضا دوليا مستقلا تنظمه مصر، متابعًا أنه عبارة عن صالة كاملة ومستقلة مساحتها 4 آلاف متر مربع.



واستكمل، الجناح مقسم إلى 4 أماكن، منها مسرح ستشهد الحكي والندوات، والجديد هو مكان في الوسط مثل الميدان سيجلس فيه الأطفال به نظارات واقع افتراضي ستعرض جزءا من قصة عبدالتواب يوسف يذكر أنه، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، وتحل اليونان ضيف شرف المعرض، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.



ويقام المعرض في مركز المعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة، بدءًا من الأربعاء 26 يناير 2022.