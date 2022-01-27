رئيس البرلمان العربي: حماية الأمن المائي للمنطقة العربية ضرورة حتمية

قال الدكتور عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن الأمن المائي للمنطقة العربية يعتبر من أهم القضايا التي يتم استهدافها، ومنها ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن هناك أطراف خارجية تدعم الجانب الأثيوبي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن الأمن المائي مهم لجميع الدول العربية ومن حق هذه الدول أن تحافظ على حقوقها من أي تهديد خارجي، متابعًا أن البرلمان العربي يثق في توجيهات الجانب المصري بشأن سد النهضة.

وتابع، أنه يجب على الدول العربية دراسة كيفية التعامل مع مشكلة المياه، خاصةً في ظل وجود بعض المشكلات ببعض الدول، وقلة في مصادر المياه الخاصة بها.

واستكمل، أن الدولة المصرية رشدية وعاقلة في اتخاذ القرارات وتدير الأمور بحكمة، وخاصةً في ملف سد النهضة، موجهًا كلمة إلى إثيوبيا بشأن السد بعدم تعرض الأمن الأفريقي إلى الخطر.