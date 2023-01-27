ـ ـ الأدب العظيم انعكاس لصورة الذات فى قوتها وضعفها.. وروايتى صورة لذاتى ولكل من حولى

ــ لا أبحث عن أى مجد من أى نوع وأحببت الرواية وأعتبرها أجمل امرأة

ــ تعمقت بالبحث والقراءة فى الفنون والثقافات الصينية رغم أننى لم أزرها على الإطلاق

ــ أعشق نجيب محفوظ ويوسف إدريس وماركيز وقرأت تشيخوف منذ الصغر

ــ أدركت مع الرواية أن الأدب عمل فردى بينما السينما عمل جماعى