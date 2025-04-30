أونروا: إسرائيل ستحرم 800 طفل وطفلة من حقهم في التعليم لهذا السبب

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستحرم 800 طفل وطفلة من حقهم في التعليم مع اقتراب إغلاق 6 مدارس تابعة لها في القدس الشرقية.

وقال مدير شئون الأونروا في الضفة الغربية، رولاند فريدريشن في بيان عبر منصة "اكس": "في أقل من 10 أيام ستدخل أوامر الإغلاق الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بحق 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية حيز التنفيذ"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأوضح أن إغلاق المدارس "يهدد حق نحو 800 طفل وطفلة في التعليم ما يشكل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".

وأكد أنه "لطالما كانت مدارس الأونروا في مخيم شعفاط جزءًا من النسيج الاجتماعي للمخيم منذ عقود، ما أتاح للأطفال تلقي تعليم عالي الجودة قرب منازلهم"، مشيرا إلى أن "الفتيات الآن يخشين أن تتلاشى أحلامهن في أن يصبحن طبيبات أو عالمات إذا فقدن حقهن في التعليم".

وقررت سلطات الاحتلال إغلاق 6 مدارس للأونروا في مخيم شعفاط وسلوان ووادي الجوز وصور باهر بمدينة القدس، في الثامن من الشهر القادم.