بري: تمادي إسرائيل في اعتداءاتها يصيب مسيرة تعافي لبنان

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، أن تمادي إسرائيل في اعتداءاتها بشكل يومي على لبنان وعدم التزامها بوقف إطلاق النار يصيب مسيرة تعافي الدولة.

وأشار بري، خلال استقباله اليوم لرئيس لجنة الإشراف على تنفيذ آلية وقف إطلاق النار في الجنوب الجنرال جاسبر جيفيرز ورئيس اللجنة الجديد الجنرال مايكل ليني، بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، إلى التمادي الإسرائيلي في الاعتداءات والخروقات بشكل يومي، في حين أن لبنان التزم ما هو مطلوب منه، فيما الجانب الإسرائيلي غير ملتزم بوقف إطلاق النار ولم ينجز الانسحاب المطلوب منه من الأراضي التي لا يزال يحتلها في الجنوب.

وأكد أن التمادي الإسرائيلي في عدوانه وخروقاته إنما يصيب مسيرة تعافي الدولة استقرارا وإصلاحا وسيادة، مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية العمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق فورا والرامي إلى تطبيق القرار 1701.

وبدوره، قال الجنرال ليني، إن اللجنة ستبدأ اجتماعات دورية دائمة لمتابعة الوضع.

وتناول اللقاء آخر التطورات والمستجدات الميدانية في الجنوب، على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لبنود القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أيضا جيفيرز وليني الذي تسلم مهامه اليوم.

وقال سلام، إن الانسحاب الإسرائيلي هو المدخل الفعلي لتعزيز سلطة الدولة وتقويتها، إلى جانب الإجراءات التي يقوم بها لبنان لتعزيز قدرات الجيش عديدا وعتادا.

وأكد سلام، خلال اللقاء، أن لبنان يلتزم بالاتفاق، والجيش اللبناني يواصل مهامه في توسيع الانتشار؛ لبسط سيطرته بشكل كامل على الأراضي اللبنانية.

وشدد على ضرورة التزام إسرائيل بوقف خروقها للاتفاق ووقف الاعتداءات التي تطال مختلف المناطق، مؤكدا ضرورة انسحابها الكامل من كل الأراضي والتلال التي تحتلها.

وطالب رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين.