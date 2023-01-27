التنورة التراثية والليلة الكبيرة للطفل في انطلاق فعاليات قصور الثقافة بمعرض الكتاب

انطلقت فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة في البرنامج الفني وبرنامج الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 والمنعقدة بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 25 يناير الحالي إلى 6 فبراير المقبل.

في قاعة كامل الكيلاني المخصصة للطفل نفذت الهيئة عددا من الورش الفنية والثقافية، قدمها فنانو الهيئة، وتحت عنوان "عالم مائي نظيف" تم عمل مجسم لقاع البحر باستخدام ورق الكانسون وألوان الشمع، وذلك لتوعية الأطفال بكيفية الحفاظ على الأحياء المائية، إضافة إلى رسم جدارية بألوان الفلوماستر، رسم على الوجه، حلي بالخرز، إعادة تدوير وعمل عبارات تشجيعية باستخدام ورق الكانسون وعصا شيش وسلك قطيفة وفوم، ورشة جوانتيات باستخدام أكواب بلاستيك وألوان فلوماستر، وفي ورشة رسم بعنوان "اتحضر للأخضر" رسم الاطفال لوحة بها مظاهر البيئة الصحية النظيفة المليئة بالزهور والأشجار وجميعها تحيط بكوكب الأرض بارزة باللون الاخضر، بالإضافة لرسم لوحة كبيرة "بعنوان أهلاً بمعرض الكتاب" بألوان الباستيل الزيتية.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ كتاب بعنوان "الليلة الكبيرة" باستخدام ورق كانسون وفوم جليتر وصور مطبوعة، والتي تعد أبرز إبداعات صلاح جاهين شخصية المعرض والذي أبدع في تجسيد شخصيات المولد الشعبي في عمل غنائي لمسرح العرائس مازال بارزا في ذاكرة الفن رغم مرور العديد من السنوات، حيث سجلت أنامل الأطفال رسومات عن شخصيات الليلة الكبيرة مثل "الأراجوز، وبائع العرقسوس، والفلاح، بائع الحمص، والعمدة، والأطفال وغيرهم "، وكذلك مفردات كل شخصية وأشهر كوبليهات الأوبريت، إلى جانب ورشة طباعة استنسل باستخدام ألوان أكريليك على القماش.

وضمن برنامج العروض الفنية على مسرح بلازا 2 ووسط تفاعل جماهيري قدمت فرقة التنورة التراثية بمصاحبة الآلات الموسيقية عروضها الاستعراضية بالربابة، والمزمار والطبلة، وهي إحدى فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، التي أنشئت عام 1988، وشاركت في الكثير من المهرجانات الدولية والمحلية.

يشرف على تنفيذ فعاليات الهيئة بالمعرض الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى "الإدارة العامة لثقافة الطفل"، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي "الإدارة العامة للمهرجانات".