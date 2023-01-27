المساجد الفلسطينية تقيم صلاة الغائب على أرواح الشهداء

أقامت مساجد دولة فلسطين، عقب صلاة الجمعة، صلاة الغائب على أرواح شهداء مجزرة جنين، الذين ارتقوا أمس بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وشهداء فلسطين كافة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فقد أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح الشهداء عقب انتهاء صلاة الجمعة، متضرعين إلى الله أن يرحم شهداء الشعب الفلسطيني وأن يتقبلهم في عليين.

وفي السياق، أدى نحو 70 ألف مصل من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وعقب الصلاة، تظاهر مواطنون عند المسجد القبلي، وأمام مسجد قبة الصخرة، تنديدا بالمجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال في جنين أمس، وباعتداء الاحتلال على المواطنين في القدس وضواحيها.