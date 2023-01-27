14 ندوة و3 ورش عمل تناقش أبرز القضايا الفكرية والثقافية بجناح مجلس حكماء المسلمين

نشاط ثقافي مكثف يشهده جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ الذي ينعقد في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من ٢٥ وحتى ٦ فبراير ٢٠٢٣؛ حيث من المقرر أن تتضمن الفعاليات ١٤ ندوة، و٣ ورش عمل، تناقش أبرز القضايا الفكرية والثقافية.

وتتنوع الموضوعات التي تناقشها الندوات، التي تستمر طوال فترة انعقاد المعرض لتشمل: المرأة المسلمة وتحديات العصر، حديث الذكريات في طلب العلم، خطوة نحو تعزيز الإخاء الإنساني، التراث الإسلامي..سبل القراءة وأدوات الفهم، الدعوة إلى اللادينية وخطرها على الإنسانية، تكامل العلوم في الحضارة الإسلامية، التجديد في الفكر الإسلامي: العوامل والأسباب، حجية السنة في التشريع الإسلامي، علم الكلام الجديد: نظرة موضوعية، نصائح منهجية لطلاب العربية، صناعة المحتوى الهادف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أمسية شعرية واحتفالية خاصة باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، وعدد من ورش العمل لشباب صناع السلام.

يشارك في هذه الندوات نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعدد من الشخصيات الفكرية والثقافية، وأساتذة الجامعات، وشباب منتدى صناع السلام، وعدد من شباب المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي مشاركةُ مجلس حكماء المسلمين بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب 2023، انطلاقًا من رسالة المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الهادفةِ إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلافِ أجناسهم ومعتقداتهم.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم (4) جناح (A) بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.