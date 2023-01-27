إصابات بالرصاص المطاطي وبالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

أصيب، اليوم الجمعة، عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق من الغاز المسيل للدموع، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شهدتها مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة.

ففي بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، قال مدير البلدية تيسير أبو مفرح، إن المواجهات تركزت في منطقة خربة تقوع على المدخل الغربي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق عولجوا ميدانيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي قلقيلية، أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط،، اليوم خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي انطلقت تنديدًا بالمجزرة التي ارتكبت بحق أبناء الشعب الفلسطيني في جنين ومخيمها، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها ثلاثة مواطنين فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق.

وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن المواجهات اندلعت على مدخل البلدة، عقب مسيرة غاضبة انطلقت بعد صلاة الجمعة بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، تنديدا بالمجزرة التي ارتكبت بحق أبناء الشعب الفلسطيني في جنين ومخيمها، وأدت إلى استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين وجرح آخرين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح المنازل، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق.

وفي القدس، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة، عقب الانتهاء من تشييع جثمان الشهيد يوسف محيسن (22 عامًا).

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وكانت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني شيعت بعد صلاة الجمعة، جثمان الشهيد محيسن الذي ارتقى أمس جراء إصابته بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت في الرام عقب قمع الاحتلال مسيرة خرجت تنديدا بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال في جنين ومخيمها.

وفي نابلس، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس، وبلدة بيتا جنوبا.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بنابلس بأن 10 مواطنين فلسطينيين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل بيتا، فيما أصيب 3 مواطنين فلسطينيين بالاختناق جراء قمع الاحتلال المسيرة الأسبوعية في بيت دجن.

وفي السياق، نظمت في مدينة طمرة داخل أراضي الـ48، اليوم الجمعة، وقفة جماهيرية تنديدًا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، أمس الخميس، وأسفرت عن ارتقاء 9 شهداء وإصابة العشرات.

ورفع مشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية ويافطات كتب عليها: "ارفعوا أيديكم عن جنين"، و"المجد والخلود لشهدائنا"، ورددوا الشعارات المطالبة بإنهاء الاحتلال.

ودعا رئيس بلدية طمرة سهيل ذياب في كلمة له خلال الوقفة إلى "تحرك عربي دولي لرفض ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من انتهاكات ومجازر ضد الشعب الفلسطيني".

وكانت مدن حيفا وشفاعمرو وأم الفحم قد شهدت وقفات ومسيرات منددة بجرائم الاحتلال ومجزرة جنين، مساء أمس الخميس.