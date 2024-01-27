إزالة 42 حالة تعد في أول أيام تنفيذ الموجة 22 بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات بجميع مراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات، وذلك ضمن الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي انطلقت اليوم 27 يناير وتستمر حتى 12 أبريل 2024 على ثلاث مراحل.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، وفق بيان إعلامي، إلى التنسيق بين الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

وشهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم السبت في أول أيام تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 22، عددا من الحملات لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 42 حالة تعدي على مساحة 9208 متر مربع بمراكز الدلنجات، رشيد، إيتاي البارود، المحمودية، كفر الدوار، شبراخيت، وادي النطرون.

وشددت نائب المحافظ، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وإزالة أي تعديات جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.