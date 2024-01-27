 واشنطن: بايدن يستقبل شولتس في البيت الأبيض أوائل فبراير - بوابة الشروق
السبت 27 يناير 2024 7:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

واشنطن: بايدن يستقبل شولتس في البيت الأبيض أوائل فبراير

واشنطن - د ب أ
نشر في: السبت 27 يناير 2024 - 6:35 م | آخر تحديث: السبت 27 يناير 2024 - 6:35 م

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، استقبال المستشار الألماني أولاف شولتس في البيت الأبيض في أوائل فبراير المقبل.

وصرحت كارين جان-بيير المتحدثة باسم بايدن اليوم السبت بأنه من المنتظر التأكيد خلال الزيارة المزمع القيام بها في التاسع من الشهر المقبل، على "الدعم الحازم للدفاع" عن أوكرانيا.

وأفادت جان-بيير بأن شولتس وبايدن يعتزمان التباحث أيضا حول "الجهود الرامية إلى منع التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط"، بالإضافة إلى "الدعم الراسخ لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتقديم الدعم للسكان في قطاع غزة.

وأضافت جان-بيير أن الجانبين يعتزمان التنسيق معا قبل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقررة في الصيف.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة ستكون ثالث زيارة يقوم بها شولتس للبيت الأبيض منذ توليه منصب المستشار.

وكان شولتس قام بأول زيارة لواشنطن كمستشار لألمانيا في أوائل فبراير 2022 وذلك بعد مضي أسابيع قليلة على توليه مهام منصبه، ثم استقبله بايدن مرة أخرى بعد مضي أكثر من عام على الزيارة الأولى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك