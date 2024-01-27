 الأونروا: ندعو الدول التي علقت التمويل إلى إعادة النظر في قراراتها - بوابة الشروق
السبت 27 يناير 2024 11:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الأونروا: ندعو الدول التي علقت التمويل إلى إعادة النظر في قراراتها

هايدي صبري
نشر في: السبت 27 يناير 2024 - 11:17 م | آخر تحديث: السبت 27 يناير 2024 - 11:17 م

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، قوله إن "تعليق تمويل الوكالة صادم".

وقال إن: "تعليق تمويل الوكالة صادم، ويهدد العمل الإنساني في المنطقة خاصة في غزة". وتابع: "أدعو الدول التي علقت التمويل إلى إعادة النظر في قراراتها".

وكانت كل من بريطانيا وفنلندا وألمانيا، قد أعلنت تعليق التمويل المستقبلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفي وقت سابق اليوم، استنكرت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إنهاء وكالة الأونروا عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم إسرائيلية بضلوعهم في الهجوم الذي نفذته المقاومة في السابع من أكتوبر الماضي على غلاف قطاع غزة، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأعلنت الأونروا أمس فتح تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، لتعلن على إثرها الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وأستراليا تعليق تمويلاتها للوكالة الأممية مؤقتا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك