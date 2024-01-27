مشيرة خطاب: إسرائيل ومن يساندها ضد الشعب الفلسطيني في ورطة كبيرة للغاية

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن «إسرائيل في ورطة كبيرة للغاية هي ومن يساندها ضد الشعب الفلسطيني؛ بسبب قبول عريضة الاتهام التي قدمتها جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية».

وأضافت خطاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «CBC»، اليوم السبت، أن إسرائيل «الطفل المدلل» للولايات المتحدة الأمريكية والتي تدعمها بقوة حتى بعد حكم محكمة العدل الدولية.

وأشارت إلى أن «محكمة العدل الدولية أكدت في القرار الصادر عنها أن ما ترتكبه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني جريمة شنعاء».

وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة CBC من السبت إلى الثلاثاء، وتقدم أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.