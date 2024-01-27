 سفير قطر لدى موسكو يحضر لقاء مع أقارب روس محتجزين في غزة - بوابة الشروق
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سفير قطر لدى موسكو يحضر لقاء مع أقارب روس محتجزين في غزة

ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف
وكالات
نشر في: السبت 27 يناير 2024 - 2:40 م | آخر تحديث: السبت 27 يناير 2024 - 2:40 م

التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، وسفير قطر لدى موسكو أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثان، مع أقارب المواطنين الروس المحتجزين في غزة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، الوزارة استضافت اجتماعًا مشتركًا بين الممثل الخاص للرئيس الروسي لشئون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، وسفير قطر، مع أقارب الروس المحتجزين في غزة آندريه كوزلوف وألكسندر لوبانوف وألكسندرا تروفانوف.

وشكر المواطنون الروس، الذين شاركوا في الاجتماع، قيادة روسيا وقطر على الجهود الحثيثة والمساهمة في إطلاق سراح المحتجزين، كما أعربوا عن أملهم في استمرار العمل الحثيث لإنقاذهم، وفق شبكة روسيا اليوم.

وأكّد الدبلوماسي الروسي أهمية هذه القضية الإنسانية الحساسة، وطبيعتها ذات الأولوية بالنسبة للدبلوماسية الروسية، وأكد أيضا عزمه على مواصلة الاتصالات النشطة مع جميع الأطراف المعنية من أجل حل الأزمة في قطاع غزة؛ حسب الوزارة.

وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية في جدول أعمال الشرق الأوسط، مع التركيز على قضايا التسوية الفلسطينية الإسرائيلية والوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة.


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