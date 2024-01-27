صحة غزة: نفاد العديد من أدوية التخدير بمستشفى ناصر وبدء العد التنازلي لتوقف المولدات

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن العديد من أدوية التخدير والعناية المركزة نفدت في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.



وأضاف خلال مرتمر صحفي: "بدأ العد التنازلي لتوقف المولدات بمجمع ناصر الطبي خلال 4 أيام بسبب نقص الوقود".



وأشار إلى "تلف خزانات المياه بالمجمع بسبب الشظايا ونيران الطائرات بدون طيار (درون) الإسرائيلية"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.



وأوضح أن "تلف خزانات المياه أدى إلى تسرب المياه إلى قسم العناية المركزة"، متابعا: "نحتاج إلى التنسيق للطاقم الفني لإصلاح خزانات المياه فوق أسطح المجمع".