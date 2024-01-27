دورات تدريبية لتطبيق الزراعة الذكية مناخيًا في الإنتاج الحيواني والداجني بجنوب سيناء

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، إنه سيجري عمل نموذج لخطة رئيسية متكاملة للمحافظة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة الفاو، وتتضمن الخطة توفير المعلومات عن نوعيات التربة، وكميات المياه الجوفية ونوعيتها وجودتها، وتحليل للمناخ، وتحديد التراكيب المحصولية المثلى، والاستثمار الزراعي الأمثل لكل منطقة بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة في تصريح اليوم، أنه جرى تنفيذ دورة تدريبية لتدريب العاملين بالمديرية على تطبيقات الزراعة الذكية مناخيًا في الإنتاج الحيواني والداجني، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة، محافظة جنوب سيناء.

وأشار إلى أنه جرى خلال الدورة تنظيم تدريب عملي على زراعة الأزولا، وتدريب نظري للتعرف على الممارسات الجيدة لرعاية الدواجن، وأهم المشروعات المدرة للدخل، إضافة إلى مناقشة أهم التطبيقات الزراعية الذكية مناخيًا في الإنتاج الحيواني والداجني، بحضور الدكتور أشرف الصادق، مستشار منظمة الأغذية والزراعة، والمهندسة حنين من منظمة الفاو، والمهندسة إيمان نبوي، أخصائية التدريب بمديرية الزراعة.

وقدم وكيل وزارة الزراعة الشكر والتقدير لجميع العاملين بمديرية الزراعة، لحرصهم الدائم على تقديم النصح والإرشاد للمزارعين من خلال القوافل الزراعية التي تجوب كافة أنحاء مدن المحافظة.

كما أثنى على ما حققته المدارس الحقلية من زيادة توعية المزارعين، وتعريفهم بأهم الممارسات الزراعية السليمة التي تهتم بتحسين الدخل، إضافة إلى أنها ساهمت في زيادة وتحسين الخدمات الزراعية، والتعرف على أحدث ما وصل إليه العلم من تطبيقات زراعية حديثة.