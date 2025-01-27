حسن هيكل: رأس الحكمة واحدة من أهم الصفقات في تاريخ مصر الحديث

قال رجل الأعمال حسن هيكل، إن صفقة رأس الحكمة واحدة من أهم الصفقات التي تمت في تاريخ مصر الحديث، وقد تكون كذلك في تاريخ العالم العربي وإفريقيا والأسواق الناشئة.

وأضاف خلال مقابلة مع بودكاست «الحل إيه» الذي تُقدمه الدكتورة رباب المهدي مديرة مشروع حلول للسياسات البديلة وأستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أنه لا توجد سابقة دفع فيها أحد أطرافها أموالًا كاش على أرض بقيمة 24 مليار دولار وينقل وديعة دولارية بالجنيه بـ11 مليار دولار.

وأشار إلى أنَّ هذه الأرض ستحدث فيها تنممية شاملة بما في ذلك إنشاء مطار وميناء ومنشآت سياحية.

حديث هيكل عن صفقة رأس الحكمة، جاء في معرض تناوله للمتغيرات التي طرأت على المشهد الاقتصادي في الفترة الأخيرة، وذكر منها الإدارة الاقتصادية للدولة في الوقت الحالي، تشهد وجود كوادر فنية رائعة، وخص بالذكر حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وحسن الخطيب وزير الاستثمار، وأحمد كجوك وزير المالية، ووصفهم بأنهم شخصيات فنية لافتة للنظر.

ولفت كذلك إلى تعيين طارق نور رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا أنها كانت خطوة خارج السياق.

ومن بين هذه المتغيرات هو اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين ورجال الصناعة وفق هيكل، الذي قال إنه توقع أن المقابلة ستكون غير مذاعة.

وشدد على أن مدبولي هو الذي عبر عن رغبته في إذاعة المقابلة على جميع الفضائيات، لافتًا إلى أن ما طُرح خلال اللقاء كان بأمانة وصدق وأثار تفاعلًا كبيرًا.