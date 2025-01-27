نقيب الأشراف يعلن رفضه واستنكاره لمحاولات تهجير سكان غزة

الشريف: ندعم الرئيس السيسي في اتخاذ أي إجراءات للحفاظ على الأمن القومي للبلاد

أعربت نقابة الأشراف برئاسة السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، عن استنكارها الشديد لأي محاولات لتهجير سكان غزة من أراضيهم.

وأكد نقيب الأشراف، أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الوطنية ومن خلفها الشعب المصري لن يقبلوا بمحاولات تصفية الفلسطينية أو تهجير الأشقاء الفلسطينين بدعوى إعادة الإعمار، مشددا على أن أي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم هدفها تصفية القضية وستؤدي إلى تفاقم الأوضاع بالمنطقة.

وأكد نقيب الأشراف، أن الشعب المصري بأكمله يقف خلف القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني أو المساس بالأراضي المصرية أو التفريط في سيادتها، وسيقفون جميعا مع القوات المسلحة سدا منيعا أمام أي تهديد لأمنها القومي أو حقوق الشعوب العربية.

وأعلن الشريف دعم النقابة الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.



ووجه نقيب الأشراف، التحية لصمود الشعب الفلسطيني، وإصراره على التمسك بأرضه ورفض أي محاولات للتهجير القسري أو الطوعي تحت أي ذريعة، مؤكدا الدعم الكامل للشعب الفلسطيني الذي قدم تضحيات كبيرة للدفاع عن أرضه وحقوقه التاريخية.