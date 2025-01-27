أبوالغيط: الدعم العربي للموقف المصري الأردني برفض أطروحات تهجير الفلسطينيين لا لبس فيه

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أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، أن الجامعة تقف بشكل قوي ومبدئي بشأن مساندة الموقف المصري والأردني الرافض للأفكار التي يتم الترويج لها بخصوص تهجير الفلسطينيين.

جاء ذلك في تصريح صحفي للأمين العام فور وصوله إلى العاصمة الإيطالية روما لافتتاح المنتدي الإقتصادي العربي الإيطالي.

وأضاف أبوالغيط أن الموقف العربي لا يساوم في موضوع تهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء في غزة أو الضفة الغربية المحتلة.

وأشار إلى أن الاصطفاف العربي المساند لموقف كل من مصر والأردن واضح ولا لبس فيه.

وتابع أن الأطروحات القديمة المتجددة بتهجير أصحاب الأرض من أراضيهم هي أطروحات مرفوضة ولا فائدة من مناقشتها.

وأكد أن صلابة الموقف المصري الأردني والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني على أرضه مع الدعم العربي لرفض التهجير سيفشل كل مخططات تصفية القضية.