وفد قيادة حماس وعدد من قادة الفصائل يلتقون الأسرى المحررين في مصر

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حماس تقيم حفل استقبال للأسرى المحررين المبعدين خارج فلسطين

أقامت حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء اليوم الاثنين حفل استقبال للأسرى المحررين المُفرج عنهم الذين وصلوا القاهرة، مساء السبت الماضي، ضمن المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأقصى.

وشاركت قيادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وعدد من الفصائل الفلسطينية والأسرى المحررين المُبعدين إلى خارج فلسطين وأهالي الأسرى في حفل الاستقبال.

ووصل وفد قيادي من حركة حماس وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد بالقيادة المصرية لبحث تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بمراحله الثلاث.

والأسرى المُفرج عنهم من أصحاب المؤبدات العليا في سجون الاحتلال، قضوا خلالها أكثر من عشرين عاماً داخل سجون الاحتلال الصهيوني.

وعبر الأسرى المحررون عن امتنانهم وشكرهم للشعب الفلسطيني وللمقاومة وخاصة شعب قطاع غزة الذي تعرض لحرب إبادة جماعية من آلة الحرب الصهيونية على مدار 471 يوماً.