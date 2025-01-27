وفد من حركة حماس يصل القاهرة لبحث تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

قالت حركة حماس، إن وفدًا قياديًّا منها وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي.

وأضافت في بيان، مساء الاثنين، أنه من المقرر الالتقاء بالقيادة المصرية وبحث تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بمراحله الثلاث.

ويضم الوفد المجلس القيادي ووفد الحركة للتفاوض وهم خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله ومحمد نصر وغازي حمد.

كما سيلتقي الوفد بالأسرى المحررين الذين أطلق سراحهم السبت الماضي.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن قيادي في حركة حماس أن الحركة سلمت قائمة تضم أسماء 25 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة على قيد الحياة من بين الـ33 المقرر الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر، أن الحركة ستسلم ثماني جثث بين دفعة الأسرى المقرر الإفراج عنهم خلال الأسابيع المقبلة، ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.

فيما صرح القيادي البارز في حماس عزت الرشق، بأن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الوسطاء أمس الأحد، بعد صدور اتهامات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفيد بتراجع الحركة عن بعض تفاصيل الاتفاق.