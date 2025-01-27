تراجع حاد للأسهم الأمريكية بسبب إعلان شركة ديب سيك الصينية للذكاء الاصطناعي

تراجعت بورصة وول ستريت للأسهم الأمريكية في بداية تعاملات، اليوم الاثنين، بسبب مخاوف من تدهور أداء الشركات الأمريكية الكبرى، التي استفادت بشدة من حمى الذكاء الاصطناعي في العام الماضي مع ظهور منافسة قوية لهذه الشركات من جانب الصين.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 8ر1٪ في التعاملات المبكرة يوم الاثنين. وتكبدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي كانت أكبر نجوم السوق في العام الماضي، أكبر الخسائر، حيث انخفض سهم شركة نفيديا لرقائق تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنسبة 10٪، مما أدى إلى تراجع مؤش ناسداك المجمع بنسبة 1ر3%، في حين تجنب مؤشر داو جونز الصناعي القياسي موجة التراجع نسبيا حيث انخفض بنسبة 3ر0% فقط.

يأتي ذلك في حين أعلنت شركة صينية تدعى ديب سيك تطوير نموذج لغوي كبير للذكاء الاصطناعي بتكلفة بسيطة ويستطيع منافسة نماذج الشركات الأمريكية الكبرى العاملة في هذا المجال.

ودفع إعلان الشركة الصينية أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى التي استفادت بشدة من ازدهار الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي في العام، إلى التراجع بشدة.

وتراجع سهما شركتي الرقائق نفيديا وبرودكوم بأكثر من 10% بعد إعلان الشركة الصينية. كما انخفض سهم شركة البرمجيات العملاقة أوراكل بنسبة 8% وهي لاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي والتي أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اشتراكها في استثمار أكثر من 500 مليار دولار في تقنيات الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة.

وانخفض سهم مايكروسوفت بنسبة 8ر3٪ وأمازون بنسبة 3ر3٪. خسرت شركة ألفابيت الشركة الأم لجوجل وميتا الشركة الأم لفيسبوك بنحو 5ر3% في تعاملات الصباح.

وقبل بدء تعاملات اليوم في وول ستريت تراجع مؤشر إس أند بي 500 في التعاملات الآجلة بنسبة 1ر2% ومؤشر ناسداك بنسبة 8ر3% وداو جونز بنسبة 7ر0%.

من ناحيته قال دان إيفز المحلل الاقتصادي في شركة ويدبوش سيكيورتيز إنه في حين تعتبر تكنولوجيا شركة ديب سيك للذكاء الاصطناعي مذهلة، فإن قطاع التكنولوجيا الأمريكي متقدم بشدة على الصين بالنسبة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن إطلاق نموذج لغوي كبير للاستخدام الاستهلاكي شيؤ وإطلاق بنية تحتية أوسع نطاقا للذكاء الاصطناعي شيئ آخر، ولا شيء فيما أعلنته ديب سيك يمكنه أن يغير هذه الحقيقة التي تميل لصالح قطاع التكنولوجيا الأمريكي.