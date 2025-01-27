صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي لـ47 ألفا و317 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47 ألفًا و317 شهيدًا.

وقالت صحة غزة في بيان، اليوم الاثنين، إن عدد المصابين وصل إلى 111 ألفًا و494 مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأضافت: «وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 11 شهيد، منهم 9 شهداء تم انتشالهم وشهيدان جديدان، و11 إصابة، خلال 24 ساعة الماضية».

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يأتي هذا فيما تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم، حيث ألحقت جرافات للاحتلال مساء اليوم الاثنين، دمارا وتخريبا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

ودمرت جرافات الاحتلال محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، والبنية التحتية وشبكة المياه الرئيسية، وطالت عمليات التدمير أيضا، الأرصفة ومداخل المحلات التجارية في المنطقة.

كما حطمت الجرافات عددا من المركبات المتوقفة على جوانب الأرصفة في المدينة، وتحديدا مطلع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، الذي يشهد حصارا مشددا عليه من قبل آليات الاحتلال.