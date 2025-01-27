فرنسا تطالب إسرائيل بالانسحاب جنوب الخط الأزرق وتسليم مسئولية السيطرة على المنطقة الشمالية للجيش اللبناني

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن باريس تواصل العمل مع شركائها كافة، على تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان.

ودعت في بيان عبر موقعها الرسمي، مساء الاثنين، الطرفين اللبناني والإسرائيلي إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهدا بها في أقرب وقت ممكن، حتى يستعيد لبنان سيادته على كامل أراضيه.

وأعربت عن بالغ قلقها إزاء الأحداث التي وقعت أمس الأحد 26 يناير، والتي قتل خلالها 22 لبنانيا نتيجة العمليات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

وحثت قوات الدفاع الإسرائيلية على الانسحاب جنوب الخط الأزرق، وتسليم مسئولية السيطرة على المنطقة الشمالية إلى القوات المسلحة اللبنانية، بدعم من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، وكذلك آلية مراقبة وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى «إحراز تقدم ملحوظ خلال الشهرين الماضيين، ولا سيما بفضل المشاركة المستمرة للجيش اللبناني في تنفيذ وقف إطلاق النار».

وذكرت أن «الجيش اللبناني أعاد شغل المواقع التي أخلتها قوات الدفاع الإسرائيلية في جزء كبير من المنطقة الجنوبية، ويواصل إعادة انتشاره، مع الحفاظ على مستوى عال من الأمن».

ورحبت فرنسا بالعمل المنجز في إطار آلية مراقبة وقف إطلاق النار، حيث تسعى الولايات المتحدة واليونيفيل إلى الحفاظ على حوار دائم بين الأطراف المعنية.

ودعت القوات المسلحة اللبنانية إلى تكثيف تعاونها مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، لتعزيز سيطرتها على المناطق الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق.