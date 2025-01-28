وزير الخارجية: ملف الحريات الدينية يشهد طفرة هائلة في مصر

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن ملف الحريات الدينية يشهد طفرة هائلة في مصر.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تمثل النموذج الأهم الذي يحتذى به في المنطقة، فيما يتعلق بالتعامل بين جميع المواطنين بناءً على مبدأ المواطنة.

وتابع: «الكل متساوٍ أمام القانون والدستور، وهو ما يمثل طفرة كبيرة علينا أن نتابعها، لأن لدينا لأول مرة أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا هو المستشار الجليل فهمي بولس، وهو شخصية عظيمة جدا».

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحضر كل عام القداس السنوي بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وهو أمر لم يحدث في تاريخ مصر قبل ذلك، مؤكدا أن كل هذه ملفات شديدة الأهمية.

في سياق آخر، أوضح عبدالعاطي أنَّ مصر سنت تشريعا هاما جدا لقانون المنظمات الأهلية، وهو يمثل طفرة مهمة جدا في التعامل المجتمع المدني، مؤكدا أنه للمرة الأولى أصبحت هناك تسهيلات كبيرة في عملية التسجيل وعملية قبول الهبات والمساعدات، طالما هناك شفافية.

وأضاف: «نتعامل مع المجتمع المدني المصري والأجنبي بشكل يتسم بالشفافية، وبالتأكيد، هناك انفتاح طالما يتم ذلك في إطار القانون، وطالما المنظمة مسجلة طبقا للقانون المصري، فإن لها الحق في ممارسة عملها، وأن يكون لها الحرية في العمل».

واستكمل: «ليس هناك مشكلة في التعامل مع أي منظمة حقوقية في الداخل أو الخارج، طالما يتم احترام القانون المصري، فلا توجد أي دولة تسمح بعمل منظمات أهلية على أراضيها دون احترام القوانين الوطنية المعمول بها».