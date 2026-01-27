رئيس وزراء العراق يدعو الدول إلى تسلم مواطنيها «عناصر داعش»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته القانونية والأمنية عبر تسلم عناصر تنظيم داعش من حملة جنسياته، مشددا على التزام العراق بمنع أي فرصة لعودة نشاط التنظيم وفلوله.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال استقبال السوداني لسفير الجمهورية التركية لدى العراق انيل بورا إنان.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز الجهود والخطوات لتطويرها، بما يعود بالمنفعة على الشعبين الجارين، كما جرى بحث الأوضاع في المنطقة، والتعاون العراقي التركي في دعم استقرار سوريا والعمل على وقف التصعيد في المنطقة.

وأكد السوداني أن «العراق ينطلق في خطواته من المصالح العليا والأمن الشامل للبلاد، ومنع أي فرصة لعودة نشاط الإرهاب وفلول داعش المندحرة».

وأشار في الوقت نفسه إلى «أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، ودول العالم المختلفة في تحمل مسئولياتها القانونية والأمنية، وأن تستلم عناصر داعش من حملة جنسياتها».

ويستعد العراق لاستقبال 7 آلاف من عناصر داعش المعتقلين في السجون السورية على دفعات، حيث وصلت الدفعة الأولى التي تضم 150 من عناصر داعش.

وقرر العراق، الاثنين، وضع خارطة متكاملة وتشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بشكل كامل على عملية نقل عناصر داعش من سوريا إلى العراق والتعامل معهم وصولاً إلى تقديمهم للعدالة.

وأكد المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، على أهمية «قرار نقل عناصر داعش كونه قرار أمني بحت يهدف إلى حماية العراق».

كما أكد الاجتماع «أهمية استمرار التعاون مع قيادة التحالف الدولي في هذا الملف، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته إزاء ذلك».

وكان القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، قد دعا إلى التنسيق بين مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الداخلية والعدل والأجهزة الأمنية المختصة لإجراء التحقيق ومحاكمة المعتقلين المتهمين بالإرهاب الذين تم نقلهم من مقرات الاحتجاز في سوريا.

وصرح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين اليوم الاثنين، بأن «الأعباء الأمنية والمالية المترتبة على ملف نقل سجناء تنظيم داعش إلى العراق لا ينبغي أن يتحملها العراق بمفرده وأن مسئولية هذا الملف تقع على عاتق جميع الدول المعنية».

من جهتها، رحّبت السفارة الأمريكية في بغداد بمبادرة الحكومة العراقية والقيادة الإقليمية لتسريع نقل عناصر تنظيم داعش واحتجازهم في منشآت آمنة داخل العراق، وذلك على خلفية الاضطرابات الأخيرة في شمال شرق سوريا.

وأكدت السفارة في بيان الاثنين، أن العراق يتصدر الدول التي تواجه التهديد الذي يشكله تنظيم داعش، مشيرة إلى أن هذا الخطر يطال الجميع. ودعت الولايات المتحدة جميع الدول إلى إعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية ومحاكمتهم وفق الأطر القانونية، في إطار الجهود الدولية لمكافحة تنظيم داعش.