خفضت وزارة المالية التايلاندية تقديرها لمعدلات النمو في العام الماضي، وأشارت اليوم الثلاثاء، إلى أن الاقتصاد سيتوسع بأبطأ وتيرة منذ ثلاث سنوات خلال عام 2026 مع اعتدال الصادرات والطلب المحلي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء .

ونقلت بلومبرج عن الوزارة قولها اليوم الثلاثاء ، إنه من المرجح توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر2% في عام 2025، مخفضة تقديرها السابق البالغ 4ر2%. وسيشكل ذلك تباطؤًا عن النمو الذي بلغ 5ر2% في عام 2024.

وحافظت الوزارة على توقعاتها لعام 2026 بنسبة توسع 2%، وهي أسرع من النسبة التي توقعها بنك تايلاند البالغة 5ر1%.

وفي استطلاع أجرته بلومبرج توقع خبراء الاقتصاد أن ينمو الاقتصاد التايلاندي بنسبة 7ر1 % .

وإذا تحققت النظرة الأكثر تشاؤمًا للبنك المركزي، فإن تايلاند ستسجل أضعف نمو لها منذ عام 2014، باستثناء سنتي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في 2020 و2021.

وتؤكد هذه النسب ، التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء التايلاندي ، أنوتين تشارنفيراكول، الذي أطلق إجراءات تحفيز الاستهلاك قبل حل البرلمان ويبحث الآن عن العودة إلى السلطة بعد الانتخابات المقررة في 8 فبراير المقبل.