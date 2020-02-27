الدنمارك تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الدنمارك، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد) لشخص عائد من شمالي إيطاليا.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" عربية، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

وفرضت السلطات الصينية في 23 يناير الماضي حجرا على مدينة (ووهان) البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.

كما يواصل الفيروس تفشيه إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 30 دولة.. وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس (كورونا المستجد) وباءً، وأعلنت حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.