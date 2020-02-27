ولي العهد السعودي يبحث تطورات المستجدات الإقليمية مع الرئيس الجزائري

(د ب أ)

عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء اجتماعا مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وذلك في مقر إقامته بمدينة الرياض بحثا خلاله "تطورات المستجدات الإقليمية".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" مساء اليوم أن ولي العهد السعودي استعرض مع الرئيس تبون "أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتطورات المستجدات الإقليمية".

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، بأن تبون يعتزم زيارة السعودية، الأربعاء، تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وذكر البيان، أن الزيارة تستغرق ثلاثة أيام، يجري خلالها قائدا البلدين، محادثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، والتنسيق والتشاور في القضايا التي تهم الدولتين.

ووصفت وكالة الأنباء الجزائرية الزيارة، بأنها "فرصة لإعطاء ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي وفتح آفاق واعدة للشراكة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين".