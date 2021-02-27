 التعليم: تقسيم حضور طلاب الصف الأول والثاني الثانوي حسب المحافظة - بوابة الشروق
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التعليم: تقسيم حضور طلاب الصف الأول والثاني الثانوي حسب المحافظة

طارق شوقي
طارق شوقي
أ ش أ
نشر في: السبت 27 فبراير 2021 - 6:07 م | آخر تحديث: السبت 27 فبراير 2021 - 6:07 م

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي بتعديل طفيف في المواعيد يضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إنه تقرر عقد الامتحانات علي حسب المحافظة وسيتم استكمال الامتحانات وفقا للجداول الجديدة .

وأضافت أن الفترة الأولى سيتم تخصيصها لمحافظات القاهرة ، بورسعيد، السويس دمياط، الشرقية، الغربية، البحيرة ،بني سويف ،المنيا ،قنا ، اسوان ،الوادي الجديد، مطروح ،الأقصر، شمال سيناء .

وأوضحت أن الفترة الثانية سيتم تخصيصها لمحافظات الإسكندرية، الدقهلية ، القليوبية، كفر الشيخ، المنوفية، الإسماعيلية، الفيوم، سوهاج البحر الأحمر، جنوب سيناء، أسيوط ،الجيزة.

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